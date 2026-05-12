Santa Cruz do Sul recebe espetáculo de música gaúcha neste sábado

A cidade de Santa Cruz do Sul recebe neste sábado, dia 16, um espetáculo intinerante de música nativista do Rio Grande do Sul. "O Grande Encontro – Música dos Gaúchos" chega à cidade com apresentação gratuita na Praça Getúlio Vargas, em frente à Catedral São João Batista, reunindo apresentações em um formato que valoriza o encontro entre diferentes gerações.

Com início às 18h30min, o show leva ao público um repertório que percorre clássicos e releituras da música gaúcha, interpretados por artistas consagrados e novos talentos. Estão confirmados Elton Saldanha, Renato Borghetti, Gaúcho da Fronteira, Joca Martins, César Oliveira e Rogério Melo, Ernesto Fagundes, Mauro Moraes, Pirisca Grecco, Cristiano Quevedo, Juliana Spanevello, Luiza Barbosa, Walther Morais, Rodrigo Munari, Hermanos Guedes e Loma Pereira.

A chegada do projeto à região amplia o alcance de uma iniciativa que já percorreu diversas cidades do Estado e reuniu mais de 100 mil espectadores. Ao ocupar espaços públicos com programação gratuita, o espetáculo reforça a proposta de democratizar o acesso à cultura e aproximar o público da música gaúcha em diferentes territórios. Além disso, a realização do evento também tende a movimentar a cidade, estimulando o comércio e os serviços locais a partir da circulação de público.

O projeto, idealizado por Ayrton Patineti dos Anjos, já acontece há 13 anos. Sua edição em formato intinerante já passou por 22 cidades no Estado, além delas, foram mais de 10 edições do espetáculo na Capital, no Auditório Araújo Vianna, reunindo cerca de uma centena de artistas ao longo dos anos. O repertório das apresentações tem como objetivo destacar a diversidade e a riqueza da música nativista, assim como promover encontros históricos entre diferentes gerações da cultura gaúcha.