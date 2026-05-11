Hospital Universitário de Canoas recebe mais leitos e equipamentos

A Prefeitura de Canoas recebeu, nesta sexta-feira (8), a visita de representantes do Ministério da Saúde, no Hospital Universitário (HU), para uma série de anúncios relativos à instituição. A agenda teve a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e oficializou a entrega de equipamentos, a ampliação de leitos, novos investimentos federais e a expansão da capacidade cirúrgica e ambulatorial da instituição.

Ao todo, o Hospital Universitário já recebeu 34 novos equipamentos por meio do programa federal Agora Tem Especialistas. Entre eles estão aparelhos de anestesia, sistemas de vídeo para cirurgias minimamente invasivas, arcos cirúrgicos com imagem em tempo real, ultrassons portáteis e equipamentos oftalmológicos modernos para procedimentos de catarata e retina. Outros dois microscópios cirúrgicos oftalmológicos ainda serão entregues neste mês, totalizando 36 equipamentos. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.

De acordo com a administração municipal, os investimentos contribuem para a ampliação da capacidade de atendimento do HU. Atualmente com 309 leitos SUS, o hospital deve alcançar 600 leitos até o fim do ano, praticamente dobrando sua capacidade assistencial. A ampliação será feita em etapas: inicialmente com mais 100 leitos, outros 100 em julho e mais 100 em agosto.

Além da expansão física, o Ministério da Saúde anunciou incremento no custeio da unidade, com previsão de R$ 150 milhões anuais em recursos permanentes conforme a abertura dos novos leitos.

O bloco cirúrgico também passa por uma ampliação. O hospital contará com nove salas cirúrgicas em funcionamento, incluindo cinco novas salas gerais e duas oftalmológicas. Com isso, o número de cirurgias mensais poderá passar de cerca de 200 para até 1.300 procedimentos por mês, crescimento estimado em até 850%.

A prefeitura também prevê uma redução no tempo de espera por exames e procedimentos especializados. Com a reestruturação da Hemodinâmica e do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), o HU projeta aumentar em 80% sua produção assistencial e reduzir significativamente as transferências de pacientes para outros municípios. A expectativa é reduzir em até 50% o tempo médio de espera por exames especializados e diminuir de 180 para cerca de 30 dias o prazo para alguns procedimentos cardiovasculares de alta complexidade.

A modernização inclui novos equipamentos de tomografia, ressonância magnética, hemodinâmica, raio-X e ultrassom. A estimativa é de mais de 20 mil procedimentos adicionais por ano. Entre os avanços previstos estão o aumento de exames de ressonância magnética, tomografias, ultrassons e procedimentos hemodinâmicos.