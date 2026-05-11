Laboratório da Univates adquire equipamento para teste de HPV

O papilomavírus humano (HPV) é um vírus causador de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) que pode desencadear doenças cardiovasculares e diferentes tipos de cânceres, como do colo de útero, de orofaringe e de boca, entre outras patologias. O Laboratório Univates já realizava o teste molecular para HPV de alto risco, além do exame citopatológico. Agora, com aquisição de um novo equipamento de alta tecnologia, a análise do material coletado passa a ser realizada dentro do próprio laboratório, garantindo mais agilidade na entrega de resultados.

O teste de DNA-HPV busca detectar precocemente os tipos oncogênicos considerados de alto risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Com mais sensibilidade, o teste molecular identifica com precisão a presença do vírus até mesmo antes do surgimento de alterações celulares. O exame pode identificar até 35 genótipos, incluindo os de alto e baixo risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero.

A adoção do exame como método padrão faz parte de um movimento global de modernização no rastreamento do vírus, contribuindo para a redução da incidência da doença e das taxas de mortalidade.

O Laboratório Univates está localizado no térreo do Hospital Bruno Born (HBB), com entrada pela avenida Benjamin Constant, 935. A área de patologia fica localizada no 13º andar do HBB, com entrada pela rua Júlio de Castilhos, 940.