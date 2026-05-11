Criação de parque industrial público está em debate em Pelotas

A criação de um Parque Industrial e um Parque Industrial Logístico em Pelotas, ambos públicos, foi tema de reunião envolvendo as Secretarias de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação, Urbanismo, e Superintendência Regional do Banrisul. Conforme o secretário Jeferson Sigales, serão alocados recursos do Programa Avança RS e do governo federal.

“Pelotas tem uma capacidade intelectual e criativa incrível, desenvolvemos ciência e tecnologias de alto nível, porém ainda não temos um local para transformar esse capital em inovação com capacidade de escala, produzindo riqueza dentro do nosso território”, avaliou Sigales. Na visão dele, Parque Industrial Público é uma demanda latente, e com uma infraestrutura dedicada, teremos a oportunidade de atração de investimentos de forma objetiva, atuando, também, na permanência de talentos formados na nossa cidade, concluiu.

As localizações para estes investimentos ainda estão sendo definidas, tendo como estudos, o Parque Industrial em área localizada na Sanga Funda, e para o Parque Logístico, que também pode abrigar indústrias, BR 392, próximo a Fenadoce.