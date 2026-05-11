Ivoti passa a oferecer transporte circular gratuito a partir de hoje

A partir desta segunda-feira, 11 de maio, Ivoti passa a contar ter transporte público coletivo urbano será oferecido gratuitamente aos usuários. O serviço será integralmente custeado pelo município, garantindo a continuidade do atendimento à população sem qualquer cobrança de tarifa.

O transporte circular contará com linhas e horários definidos ao longo do dia, atendendo diferentes regiões do município. Os itinerários irão percorrer diversos bairros e vias importantes de Ivoti, ampliando o acesso da população aos serviços, comércios, escolas e unidades de saúde.

Ao todo, serão três percursos, de 8 a 14 quilômetros. Os percursos estão disponíveis no site da prefeitura de Ivoti.