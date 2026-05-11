Prefeitura de Marau inicia novo pacote de obras em regiões da cidade

A prefeitura de Marau iniciou nesta semana uma nova etapa de investimentos em infraestrutura, com mais de R$ 3 milhões destinados a obras de pavimentação em diferentes regiões da cidade, no interior e também no Distrito Industrial.

Nesta primeira fase, o investimento contempla ruas em bairros estratégicos, além de melhorias voltadas ao fortalecimento da mobilidade e da infraestrutura para o desenvolvimento econômico. As obras irão beneficiar vias nos bairros Villa Bella, Nova Alternativa, Santa Tereza, Santa Lúcia, Nova Alternativa, Setor Industrial/Guadalupe, Bem Viver, Jardim América, Jardim do Sol, São Cristóvão/Novo Horizonte, Bosque, Primavera e Alberto Borella, além do Distrito de Veado Pardo.

O pacote também prevê intervenções no Distrito Industrial, fortalecendo a infraestrutura necessária para o crescimento das empresas e geração de empregos. Para a prefeita Naura Bordignon, o objetivo é qualificar a malha viária e melhorar o deslocamento. “Estamos avançando em diferentes regiões do município, levando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população”, afirma.