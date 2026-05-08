Fortes ventos destelham casas e mobilizam Defesa Civil em Santa Maria

Após os fortes ventos que varreram o RS com o ingresso de uma frente fria no estado, 13 famílias de quatro bairros de Santa Maria foram atendidas por causa do registro de destelhamento no município. Das 6h às 8h da quinta-feira (7), o Aeroporto de Santa Maria registrou máximas rajadas de vento horárias da ordem de 65 km/h. Também houve registro de destelhamento em uma escola e queda de galhos de árvores.

Já entre a madrugada de quinta e sexta-feira (8), segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, houve massas de ar ainda mais intensas, com o registro de rajadas de vento de 85 km/h, com chuva, e registros pluviométricos acima de 30mm nos bairros Camobi, João Goulart e Patronato. Além de vistorias em residências houve houve infiltração e danos menores, no Pronto Atendimento do Patronato (PA) houve infiltração de água no telhado, causando alagamento da recepção e queda de energia elétrica. A Secretaria Municipal de Saúde realizou a reorganização da porta de entrada dos serviços de urgência e emergência, serviço foi mantido no local após cessar o alagamento e realizada a limpeza no local. Ainda nesta sexta, será feita avaliação de possíveis causas.

Equipes da Secretaria de Resiliência Climática e Relações Comunitárias, através da Defesa Civil, atuam, principalmente, em quatro bairros de Santa Maria onde houve registro de casas destelhadas. São eles: Bairro Caturrita (Rua Percivaldo do Amaral e Rua Manoel Souza Rocha), Bairro Divina Providência (Rua Olegário Mariano), Bairro Nova Santa Marta (Rua dos Pedreiros) e Bairro Camobi. Nesses locais, equipes distribuem telhas para famílias que se encaixam nos parâmetros para o recebimento do material. As famílias estão em casas de parentes ou vizinhos. Não há feridos.

A forte ventania também registrou queda de galhos de árvores nos seguintes bairros: Camobi, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora de Fátima. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos, através da Superintendência de Praças, Parques, Canteiros e Jardins, receberam os chamados e atuam em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar.

Ainda pela manhã da quinta-feira, houve registro de queda de galhos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Kennedy, onde um idoso foi atingido, recebendo atendimento no local. A unidade chegou a ficar sem energia elétrica, sendo os atendimentos retomados no final da manhã do mesmo dia. Já na EMEF São João Batista, no Bairro Divina Providência, ainda devido aos fortes ventos, parte da edificação foi destelhada. Por segurança de toda a comunidade escolar, o Corpo de Bombeiros interditou a escola. Uma equipe da Secretaria de Educação já trabalha em reparo paliativo do telhado.

Para pedidos de ajuda, os moradores devem acionar o Ciosp pelo número 153 ou pelo WhatsApp (55) 99931-1244.