Bombeiros e prefeitura selam protocolo contra incêndio em Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul e o 5º Batalhão de Bombeiro Militar formalizam, na próxima semana, uma iniciativa para socorrer a famílias atingidas por sinistros residenciais. O ato de assinatura do Protocolo Unificado de Atendimento Pós-Sinistro (Incêndio Residencial) está marcado para o dia 14 de maio.

O protocolo compreende quatro etapas, que devem ser seguidas pela família atingida com o sinistro: Acionamento dos Bombeiros (193) e obtenção da Certidão de Ocorrência; avaliação de segurança e interdição pela Defesa Civil/Secretaria da Segurança Pública; atendimento psicossocial e abrigamento via Secretaria de Assistência Social e Cidadania e requerimento de auxílio habitacional e limpeza da área via Secretaria da Habitação

Segundo o titular da Habitação, Silvio Daniel da Silva, nos últimos sete meses, 28 famílias foram vítimas de incêndios em suas residências. “Nesses sete meses que estou na gestão da Secretaria da Habitação, 28 famílias perderam suas residências devido a ocorrência de incêndios. Nessas situações sempre há uma movimentação atípica em busca de informações. Então, percebemos que existia a necessidade de padronizar os procedimentos tanto para o esclarecimento das famílias atingidas como também para todos os entes do serviço público envolvidos diretamente nos casos de incêndio”, informa.

A criação do protocolo pós-sinistro também foi motivo de Indicação do vereador Pedro Rodrigues. A prefeitura e o Corpo de Bombeiros não revelaram maiores detalhes sobre o protocolo, que devem ser anunciadas durante a cerimônia da próxima semana.