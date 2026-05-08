Sesc anuncia construção de nova unidade em Cachoeira do Sul

O Sesc/RS prepara um investimento em Cachoeira do Sul, com a implantação de uma nova unidade que irá ampliar a oferta de educação infantil e trazer uma estrutura inédita de lazer e bem-estar para a comunidade. A novidade foi apresentada pelo presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, Luiz Carlos Bohn, à presidente do Sindilojas Vale do Jacuí, Marli Schneider, reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento local.

O projeto prevê a construção de um novo espaço em outro endereço, onde funcionará uma escola de educação infantil mais moderna e com maior capacidade. O número de atendimentos será ampliado de 80 para 100 crianças, distribuídas em cinco salas de aula, em uma estrutura planejada para qualificar ainda mais o ensino oferecido.

No atual endereço da unidade, está prevista a construção de uma piscina semiolímpica aquecida, coberta, com dimensões de 25 por 12,5 metros. O espaço contará ainda com vestiários, recepção e área técnica, formando um complexo voltado à promoção da saúde e qualidade de vida.