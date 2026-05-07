Centro estadual de pesquisa em Eldorado do Sul será reformado

O Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal Desidério Finamor (IPVDF), da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em Eldorado do Sul, vai ser reformado. Nesta quinta-feira (7) foi assinado o aditivo ao Convênio Eventos Climáticos entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Seapi. Os recursos do governo federal para a obra são de R$ 4,2 milhões, com contrapartida de R$ 200 mil do governo do Estado.

O secretário da Agricultura, Márcio Madalena, lembrou das enchentes de 2024 que afetaram o Estado, do apoio que o Rio Grande do Sul recebeu de 26 unidades da federação, da sociedade civil e do governo federal. Madalena também destacou a importância do Centro Estadual para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. “Lembro que o status de zona livre de febre aftosa conquistado pelo RS e recentemente pelo Brasil é fruto de um trabalho de muitas décadas do Instituto, que produziu a vacina oleosa contra a febre aftosa. Este Instituto tem um trabalho prestado e uma folha de serviços muito grande”, afirmou.

O investimento será aplicado na reforma estrutural do IPVDF, que tem um prédio histórico, com mais de 75 anos e que, em 2024, foi bastante impactado pelas enchentes. “Nós vamos fazer a readequação das áreas dos laboratórios, visando a resiliência climática, modernizando as estruturas internas, tornado o IPVDF um das estruturas mais robustas de diagnóstico em saúde animal da América do Sul”, declarou o diretor, José Reck. Segundo ele, este investimento vai ser um grande divisor de águas na história recente do Instituto, permitindo um salto na capacidade de atendimento e prestação de serviços para a sociedade.