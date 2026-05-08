Encontro de Tradições Italianas movimenta a cidade de Farroupilha

Nova Milano, distrito de Farroupilha oficialmente reconhecido como o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul, recebe na sexta-feira (8) o 22º Encontro das Tradições Italianas (ENTRAI). O evento acontece na Praça da Imigração Italiana e se estende por dois finais de semana — dias 8, 9 e 10, e 15, 16 e 17 de maio — sempre com entrada gratuita.

Nesta edição, o evento passa por ampliação estrutural em que a rua lateral da igreja é incorporada ao espaço da festa, abrigando o pavilhão de shows e o palco principal. A mudança busca qualificar o acolhimento e facilitar a circulação do público, garantindo a realização de mais de 30 shows ao longo da programação.

A programação reúne mais de 20 expositores de feira multissetorial, 20 agroindústrias, gastronomia típica, vinícolas e cervejarias. O tradicional clube de mães “As Milanesas” estará com os grostolis e o pão colonial, a Associação de Moradores servirá a clássica polenta e, neste ano, o cardápio da praça de alimentação também passa a contar com pratos típicos, como massa caseira com galeto e sopa de capeletti. A programação ainda inclui missas, almoço típico no Salão da Paróquia Santa Cruz, feira de artesanato, jogos coloniais, brinquedos infláveis e o encontro de carros antigos com o Classic Car Club de Farroupilha e Os Chevetteiros.

Nos palcos, o ENTRAI valoriza o talian (língua de imigração neolatina, baseada no dialeto vêneto) e as canções que atravessam gerações, com artistas locais e regionais, além de atrações de destaque no estado, como Os Bertussi, Porto do Som, Musical JM e o humorista Chico - O Vendedor Raiz.

Para o prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazini, o evento é muito mais do que uma festa para a cidade. “Nova Milano tem o privilégio único de ser oficialmente reconhecida como o berço da imigração italiana no Estado, e o Entrai é a expressão mais viva dessa história. É o momento em que nossa comunidade celebra as raízes, o trabalho e os valores que os imigrantes trouxeram e que seguem moldando quem somos. Convidamos todo o RS a vir vivenciar essa tradição”, declarou o prefeito.