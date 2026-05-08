Alegrete promove debate sobre saúde e longevidade em projeto

A programação de maio do projeto Movimentos Culturais em Alegrete toca um dos temas mais sensíveis da humanidade: como promover a saúde de uma população que ganha longevidade. De 11 a 16 de maio, a pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Aline Haas irá conduzir uma formação em dança com essa perspectiva.

O curso de extensão será oferecido pelo Campus Alegrete da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em iniciativa coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). Foram selecionadas a participar 30 pessoas interessadas na temática, a partir das inscrições abertas ao público em geral.

“Embora as pesquisas científicas, sobretudo de língua inglesa, já comprovem há muito tempo que a dança tem benefícios motores e cognitivos importantes para a promoção da saúde, no Brasil as pessoas não conhecem muito a área. Vamos, nessa formação, mostrar que as artes podem auxiliar em um tratamento não farmacológico para a saúde”, explica a professora que tem mais de 30 anos de experiência no uso da dança em grupos de idosos e pessoas com Parkinson.

Aline explica que a formação irá apresentar os fundamentos teóricos e metodológicos de modo integrado à experiência prática. Ela cita que estudo comparativo mostrou, por exemplo, que danças como o tango (que inclui passos largos e transferência de peso de uma perna para a outra) têm melhores resultados na mobilidade das pessoas com Parkinson que a dança irlandesa, onde os bailarinos não precisam fazer tantas transferências de peso.

“Vamos trabalhar, também, com o conceito de prevenção de demência e de como ajudar a população a desenvolver recursos ao longo da vida”, explicou. A formação será concluída no sábado, dia 16 de maio, quando os alunos irão conduzir uma atividade com os participantes do grupo Maturidade Ativa do SESC Alegrete.