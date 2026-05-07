Prefeitura de Sapucaia do Sul retoma a coleta seletiva na cidade

A Prefeitura de Sapucaia do Sul informa que foi retomado, nesta semana, o serviço de coleta seletiva no município. O contrato firmado com a Cooperativa de Reciclagem Reciclando Vidas, Unidos Venceremos (Cooprevive) prevê o recolhimento de materiais recicláveis nos bairros da cidade.

O serviço será realizado de segunda a sexta-feira, contribuindo para a qualificação da limpeza urbana, a preservação ambiental e a geração de trabalho e renda para os cooperados. Além disso, o município disponibiliza pontos de entrega voluntária em instituições de ensino e órgãos públicos, possibilitando que a população realize o descarte correto dos materiais recicláveis no local mais próximo de sua residência.

Para o prefeito de Sapucaia do Sul, Nestor Bernardes, a retomada da coleta seletiva representa um avanço importante para o município. “Retomar esse serviço significa fortalecer uma política pública essencial, que alia responsabilidade ambiental, inclusão social e melhoria da qualidade de vida da população”, destacou. A prefeitura reforça a importância da colaboração da comunidade na separação correta dos resíduos, contribuindo para a eficiência do serviço e para a destinação adequada dos materiais recicláveis.