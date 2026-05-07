Caxias do Sul chega a 90% das lâmpadas trocadas por LED

O Loteamento Vêneto, localizado na zona sul de Caxias do Sul, no bairro Nossa Senhora das Graças, está com novas luminárias de LED. Após solicitação da Secretaria de Gestão Urbana, a Concessionária Luz de Caxias do Sul (PPP da Iluminação) instalou 49 novas luminárias e modernizou com lâmpadas de LED outros 11 pontos que já estavam instalados, totalizando 60 novos pontos de iluminação. O projeto e a execução do serviço ficaram a cargo da concessionária.

Atualmente Caxias conta com 90% da cidade modernizada com lâmpadas de LED. Dos cerca de 50,4 mil pontos de iluminação da cidade, mais de 45 mil já foram modernizados. A concessionária vem trabalhando com 10 equipes e fazendo em média de 30 a 50 atendimentos da população por dia.

O secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, ressaltou que a ação foi possível pois o pedido de regularização fundiária do loteamento, protocolado em 2018, vem avançando. “O Loteamento Vêneto, desde a sua fundação, sofria com inúmeras dificuldades em relação a alguns serviços básicos e a regularização fundiária nos permitiu, nesse momento, levar essa melhoria para aquelas famílias. Lá existiam apenas 11 luminárias para o loteamento como um todo, então, através da PPP da Iluminação, juntamente com a Secretaria de Gestão Urbana, nós conseguimos concluir a instalação de 49 novos pontos de iluminação e a modernização desses 11 pontos que já existiam", explicou.