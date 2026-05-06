Em audiência, Corsan defende qualidade da água fornecida aos moradores de Alvorada

A Corsan participou, na noite de segunda-feira (4), da audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores de Alvorada para tratar de temas relacionados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e atendimento à população. Representando a companhia, a gerente de Relações Institucionais, Renata Weisheimer Rohde, respondeu aos questionamentos dos vereadores e da comunidade, destacando os investimentos em curso e as ações planejadas para o município.

A participação ocorre logo após a prefeitura anunciar que deve entrar com processo contra a autarquia e a concessionária Aegea por conta de problemas nos serviços na cidade. A empresa também informou que não há registros recentes de reclamações sobre a qualidade da água e orientou a população a acionar os canais de atendimento da Companhia em casos de eventuais alterações após manutenções, para a realização de procedimentos como expurgo de rede.

Outro ponto abordado foi a ampliação do atendimento ao público. A Corsan passou a atender em novo endereço (avenida Presidente Getúlio Vargas, 2.624, no Bairro Bela Vista), além de prever ações itinerantes, incluindo atendimentos junto ao Procon ainda neste mês. Durante a audiência, todos os presentes tiveram a oportunidade de receber atendimento individualizado para a resolução de dúvidas e encaminhamento de demandas.

Durante a audiência, Renata reforçou a importância das obras de esgotamento sanitário como medida essencial para a melhoria das condições ambientais e de saúde pública, especialmente em uma região que concentra alguns dos rios mais poluídos do país. Ao final, anunciou a realização de uma força-tarefa de atendimento e vistorias em Alvorada para esclarecer dúvidas da população e reforçou que todas as cobranças são baseadas na medição por hidrômetro. Nos casos em que há leitura por média, prevista em norma, os valores são ajustados na leitura subsequente, garantindo a correção das faturas.