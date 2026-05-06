Hospital em Novo Hamburgo moderniza cardiologia com novo angiógrafo

A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) inicia, nesta próxima quarta-feira (6), a instalação angiógrafo em sua unidade hospitalar. Ação acontece devido a uma parceria entre o Município e o Governo do Estado, por meio do programa Avançar e não terá interrupção nos serviços cardiológicos.

A diretora de Gestão Hospitalar, Roberta Guzzon, destaca que a chegada do novo equipamento representa um salto na qualidade do atendimento cardiológico da região. Para receber essa tecnologia de ponta, o espaço físico da hemodinâmica passará por obras de infraestrutura e modernização.

A direção do Hospital Municipal reforça que não haverá interrupção nos serviços durante todo o período de reformas - estimado entre 40 e 60 dias. Assim, para garantir a continuidade e a segurança dos serviços de cardiologia, desde a tarde desta segunda-feira (4) todos os pacientes serão encaminhados para uma unidade parceira situada a poucos minutos de distância do Hospital Municipal. O deslocamento conta com o suporte de uma equipe médica.