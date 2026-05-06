Evento em Taquara celebra Dia das Mães com feira e atrações culturais

O município de Taquara realizará neste sábado (9), Multifeira especial de Dia das Mães, na Rua Coberta. A programação reúne feira de artesanato, agricultura familiar, atrações culturais, serviços de saúde e opções gastronômicas, promovendo um dia completo de lazer e valorização da produção local.



A prefeita Sirlei Silveira reforça o convite à população, assim como destaca a organização do evento, realizada pela Associação Mãos que Criam, além de ressaltar a importância da Multifeira, por ser um momento de convivência, valorização dos produtores e artesãos e de fortalecimento da economia local.



A programação inicia às 8h, com aula de yoga na praça. Ao longo da manhã, o público poderá acompanhar a apresentação da Banda Emílio Holderbaum, às 10h, e do artista Théo, às 10h30. Já no período da tarde, às 15h, o destaque fica por conta do show de July Bueno, com voz e violão.



Além das atrações culturais, o evento contará com vacinação contra a gripe, ampliando o acesso da população a serviços de saúde. Para quem busca opções gastronômicas, haverá food trucks e cervejarias, oferecendo variedade de sabores durante todo o dia.



Um dos principais destaques da programação é a Feira de Artesanato e Agricultura Familiar, que reúne expositores locais com produtos artesanais, itens decorativos e alimentos coloniais produzidos no município. Também participa do evento a Casa do Colono, espaço voltado à comercialização de produtos da agricultura familiar, com opções como pães, cucas, geleias, mel e hortaliças.