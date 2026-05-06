Participação de Canoas no Gramado Summit fortalece ecossistema local

Após a participação do município de Canoas no South Summit Brazil, evento de inovação e tecnologia, a cidade também participara nesta sexta-feira (8), às 9h30, do Gramado Summit 2026. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação participa da programação na Arena de Conteúdos RS com o painel “Do zero ao prêmio nacional de inovação”, que falará sobre o trabalho desenvolvido para colocar Canoas no mapa da inovação.

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Durante o encontro, será abordado o desenvolvimento do Parque Canoas de Inovação e as estratégias adotadas para fortalecer o ambiente de inovação local. A iniciativa teve início em 2025, em parceria com o InovaRS, e segue em 2026 com o apoio do Sebrae, consolidando a integração entre poder público, empresas, universidades e sociedade.



A proposta do painel é compartilhar, na prática, como a inovação é construída de forma colaborativa, destacando desafios, aprendizados e resultados já alcançados ao longo do processo.



A atividade contará com mediação de Yuri Ribeiro (InovaRS) e participação de Selma Fraga (Gravataí), já Canoas será representada pela secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Patrícia Augsten. Durante o encontro,e as estratégias adotadas para fortalecer o ambiente de inovação local. A iniciativa teve início em 2025, em parceria com o InovaRS, e segue em 2026 com o apoio do Sebrae, consolidando a integração entre poder público, empresas, universidades e sociedade.A proposta do painel é compartilhar, na prática, como a inovação é construída de forma colaborativa, destacando desafios, aprendizados e resultados já alcançados ao longo do processo.A atividade contará com mediação de Yuri Ribeiro (InovaRS) e participação de Selma Fraga (Gravataí), já Canoas será representada pela secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Patrícia Augsten.