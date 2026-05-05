Santa Casa de Rio Grande garante R$ 14 milhões em recursos

O município do Rio Grande conquistou um importante avanço para a saúde com a ampliação e repactuação do Teto de Média e Alta Complexidade (MAC), que resultará no aumento de recursos destinados à Santa Casa do Rio Grande, com incremento de cerca de R$ 14 milhões por ano. A confirmação ocorreu durante agenda em Brasília, no Ministério da Saúde, onde a prefeita Darlene Pereira e o deputado federal Alexandre Lindenmeyer visitaram o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Ainda no mês de abril, uma comitiva do Ministério da Saúde esteve em Rio Grande para realizar um diagnóstico da situação atual da Santa Casa. O recurso passa a ser incorporado ao contrato da instituição e repassado mensalmente, contribuindo para a manutenção dos serviços hospitalares.

A prefeita comemorou a conquista: “Agradeço ao Ministério da Saúde pela atenção e pelo trabalho realizado. Esse recurso será repassado via Estado para dar maior agilidade, mas o Município também vai continuar acompanhando. Teremos outras ações também, que a Santa Casa está fazendo, e a gente quer continuar contando com o Ministério da Saúde”, disse.

Além disso, também está em andamento uma nova contratualização com o governo do Estado, que deve garantir maior previsibilidade financeira à instituição. Há ainda a possibilidade de ampliação de recursos por meio da habilitação de novos serviços, tanto em nível federal quanto estadual.

A medida, segundo avaliação da prefeitura, representa um passo importante para o fortalecimento da Santa Casa, contribuindo para a redução do déficit e garantindo a continuidade e a qualificação dos atendimentos prestados à população do Rio Grande e região.