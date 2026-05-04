Temporal causa prejuízos e coloca Ernestina em situação de emergência

Os impactos do forte temporal registrado no fim de semana seguem sendo avaliados em Ernestina, com atenção especial à estrutura da Unidade Básica de Saúde (UBS). O destelhamento de aproximadamente 70 telhas comprometeu parte do prédio, provocando infiltrações e alagamentos em diversos ambientes.

De acordo com a secretária da Saúde, Raquel Altmann, três consultórios foram diretamente atingidos: o da fonoaudióloga, o do psicólogo e o odontológico, onde houve acúmulo de água na laje. A área de recepção também ficou alagada. “Neste primeiro momento, ainda não conseguimos mensurar todos os prejuízos. Precisamos realizar uma avaliação completa para identificar possíveis danos em equipamentos e na estrutura. Já temos a confirmação de um ar-condicionado danificado, mas o levantamento segue em andamento”, afirmou.

Em razão dos danos estruturais e da indisponibilidade de alguns consultórios, parte dos atendimentos e agendas de profissionais está sendo temporariamente remanejada ou reagendada. A orientação é que os usuários entrem em contato para confirmar horários ou obter mais informações.

O município declarou situação de emergência e segue em estado de alerta, especialmente diante da previsão de novas chuvas nos próximos dias. A administração municipal reforça o alerta para que a população redobre os cuidados e acompanhe as orientações oficiais, enquanto as equipes seguem trabalhando na recuperação dos espaços afetados e na normalização dos atendimentos.