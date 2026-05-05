Guaíba instala dois equipamentos para monitoramento do nível do rio

A prefeitura de Guaíba realizou um investimento na área de prevenção a crises climáticas. Nesta segunda-feira (4), foram instalados dois novos sensores de monitoramento climático que permitirão medir, de forma digital e em tempo real, o nível do rio Guaíba durante 24 horas ininterruptas. O sistema representa um avanço tecnológico para o município, pois anteriormente essa medição era realizada de forma manual através da régua do píer.

Os equipamentos foram instalados estrategicamente em dois pontos da cidade: no bairro Engenho, próximo à estação da Corsan, e nos arredores do píer da rua Marcílio Dias. Além de registrar o nível das águas, os sensores possibilitarão identificar quais vias podem ser atingidas em eventuais situações de alagamento. Os dados gerados alimentarão um sistema de alertas via aplicativo, encaminhados diretamente às equipes da Defesa Civil Municipal, permitindo antecipação e agilidade na tomada de decisões.

O investimento de R$120 mil, viabilizado integralmente por recursos externos via BRDE e programa GOV UP, com parceria do Regenera, faz parte do projeto do Laboratório de Inovação Aberta em Resiliência Climática. Além do monitoramento, o programa visa a criação de uma estrutura física, de um sandbox e de oficinas de mentorias e testes tecnológicos. A iniciativa é um desdobramento direto das discussões e parcerias estabelecidas durante o Guaíba Summit, evento que contribuiu para a estruturação técnica do projeto de monitoramento climático próprio de Guaíba.