Nova assembleia decide rumos da greve dos professores em Canoas

greve de professores que acontece desde o dia 22 de abril no município. O encontro acontecerá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, com primeira chamada às 14h. O Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan) realiza, na tarde desta segunda-feira (4), uma Assembleia Geral para decidir os próximos passos relativos àno município. O encontro acontecerá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, com primeira chamada às 14h.

recusadas pelo comando de greve reposição salarial de 4,26%, parcelada até o final do ano, entre outras medidas. A paralisação vem impactando cerca de 30 mil alunos da rede municipal de Canoas. As últimas proposições apresentadas pela prefeitura, e, foram a criação de um grupo permanente de trabalho para discussão das pautas da categoria, a ampliação do vale-alimentação, a aplicação do piso nacional do Magistério a partir de maio e a, entre outras medidas.

Entre as reivindicações apresentadas pela categoria, estão a reposição salarial, cumprimento do piso nacional do magistério, aumento real de 10% nos vencimentos e revisão dos planos de carreira. A mobilização também cobra melhorias nas condições de trabalho, como reforço de profissionais nas escolas, ampliação de monitores para inclusão, presença de porteiros e segurança nas unidades e criação de um grupo permanente de negociação.