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Publicada em 04 de Maio de 2026 às 12:47

Nova assembleia decide rumos da greve dos professores em Canoas

Paralisação vem impactando cerca de 30 mil alunos da rede municipal de Canoas

Paralisação vem impactando cerca de 30 mil alunos da rede municipal de Canoas

Vinicius Medeiros/Divulgção/JC
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Jornal Cidades
O Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan) realiza, na tarde desta segunda-feira (4), uma Assembleia Geral para decidir os próximos passos relativos à greve de professores que acontece desde o dia 22 de abril no município. O encontro acontecerá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, com primeira chamada às 14h.
O Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan) realiza, na tarde desta segunda-feira (4), uma Assembleia Geral para decidir os próximos passos relativos à greve de professores que acontece desde o dia 22 de abril no município. O encontro acontecerá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, com primeira chamada às 14h.
A paralisação vem impactando cerca de 30 mil alunos da rede municipal de Canoas. As últimas proposições apresentadas pela prefeitura, e recusadas pelo comando de greve, foram a criação de um grupo permanente de trabalho para discussão das pautas da categoria, a ampliação do vale-alimentação, a aplicação do piso nacional do Magistério a partir de maio e a reposição salarial de 4,26%, parcelada até o final do ano, entre outras medidas. 
Entre as reivindicações apresentadas pela categoria, estão a reposição salarialcumprimento do piso nacional do magistério, aumento real de 10% nos vencimentos e revisão dos planos de carreira. A mobilização também cobra melhorias nas condições de trabalho, como reforço de profissionais nas escolas, ampliação de monitores para inclusão, presença de porteiros e segurança nas unidades e criação de um grupo permanente de negociação.

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