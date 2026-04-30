Audiência vai tratar da criação de um porto seco em Erechim

A Comissão de Economia, Trabalho, Desenvolvimento Sustentável e Turismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realiza, no dia 11 de maio, às 15h30, uma audiência pública para discutir a implantação de um porto seco no município de Erechim, no Norte gaúcho. O encontro ocorrerá na Câmara de Vereadores e deve reunir autoridades, especialistas, lideranças regionais e representantes do setor produtivo.



O debate ocorre em um contexto de planejamento estratégico que projeta Erechim como um polo regional competitivo, com foco na qualificação da infraestrutura e na ampliação da capacidade produtiva. A iniciativa é de autoria do deputado estadual Paparico Bacchi e contará com a participação do pesquisador da Embrapa e assessor do Ministério da Agricultura, José Carlos Polidoro, que trará contribuições técnicas sobre a viabilidade e os impactos da proposta.

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A implantação de um porto seco, também conhecido como Estação Aduaneira do Interior (EADI), é considerada estratégica para o fortalecimento da infraestrutura logística de Erechim e de toda a região Norte do Estado. Trata-se de uma estrutura alfandegada que permite a realização de operações de importação e exportação fora dos portos marítimos, incluindo desembaraço aduaneiro, armazenamento e movimentação de cargas.



Na prática, o terminal funciona como um porto terrestre, possibilitando que empresas realizem seus processos logísticos diretamente no município, reduzindo a necessidade de deslocamento até o Porto de Rio Grande, distante mais de 600 quilômetros. A medida tende a reduzir custos operacionais, otimizar prazos e ampliar a competitividade de empresas locais e regionais.



No Rio Grande do Sul, há exemplos consolidados, como o porto seco de Uruguaiana, que desempenha papel estratégico no fluxo internacional de cargas, especialmente no comércio com países do Mercosul. No entanto, trata-se de uma estrutura voltada ao trânsito de mercadorias na fronteira, não suprindo a demanda por um terminal logístico voltado diretamente ao atendimento da produção industrial e agroindustrial do Norte do Estado. A implantação de um porto seco, também conhecido como Estação Aduaneira do Interior (EADI), é considerada estratégica para o fortalecimento da infraestrutura logística de Erechim e de toda a região Norte do Estado.fora dos portos marítimos, incluindo desembaraço aduaneiro, armazenamento e movimentação de cargas.Na prática, o terminal funciona como um porto terrestre, possibilitando que empresas realizem seus processos logísticos diretamente no município,. A medida tende a reduzir custos operacionais, otimizar prazos e ampliar a competitividade de empresas locais e regionais., que desempenha papel estratégico no fluxo internacional de cargas, especialmente no comércio com países do Mercosul. No entanto, trata-se de uma estrutura voltada ao trânsito de mercadorias na fronteira, não suprindo a demanda por um terminal logístico voltado diretamente ao atendimento da produção industrial e agroindustrial do Norte do Estado.