Tecnologia auxilia nos atendimentos a pacientes em postos de Parobé

A saúde pública de Parobé passou a contar com dois avanços tecnológicos em abril, que colocam o município em posição de destaque na região: a implantação da telemedicina nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o lançamento do Pronto Atendimento Digital 24 horas. Com as duas iniciativas, Parobé se consolida como município pioneiro no Vale do Paranhana em soluções digitais voltadas ao atendimento em saúde. As ferramentas foram implantadas para ampliar o acesso da população aos serviços, reduzir filas, dar mais agilidade aos atendimentos e oferecer novas alternativas de cuidado, tanto nas unidades de saúde quanto de forma remota, sem sair de casa.

O Pronto Atendimento Digital 24 horas tornou Parobé a primeira cidade do Vale do Paranhana a disponibilizar esse modelo de serviço, além de colocar o município entre os pioneiros do Rio Grande do Sul nessa modalidade. Pelo sistema, moradores com cadastro ativo na rede municipal podem acessar atendimento médico online pelo celular ou computador, 24 horas por dia, sete dias por semana.

A plataforma permite consulta com profissional de saúde, orientações médicas, emissão de receitas quando indicado e encaminhamento para atendimento presencial, caso necessário. O objetivo é facilitar o primeiro atendimento e evitar deslocamentos desnecessários em situações de menor complexidade.

Já a telemedicina nas UBSs funciona de forma complementar dentro da própria rede municipal. Nesse modelo, o paciente vai até a unidade de saúde e pode ser atendido por um médico via consulta online, dentro da UBS, agilizando casos leves do dia a dia e ampliando a capacidade de resposta do serviço. A modalidade contribui para reduzir o tempo de espera, apoiar usuários sem acompanhamento contínuo na Estratégia Saúde da Família e qualificar o fluxo dos atendimentos nas unidades.

Embora ambos utilizem tecnologia para aproximar o atendimento médico da população, os serviços têm finalidades distintas. A telemedicina acontece dentro das UBSs, como apoio ao atendimento nas unidades. Já o PA Digital leva o atendimento para dentro da casa do cidadão, oferecendo praticidade e acesso na palma da mão. A prefeitura reforça que o PA Digital é destinado para queixas leves e não substitui atendimentos presenciais em casos graves.