Sindicato dos Sapateiros de Parobé reelege presidente por quatro anos

Os trabalhadores do setor calçadista de Parobé foram às urnas para eleger a nova composição da diretoria do Sindicato dos Sapateiros de Parobé, que se consolida como uma das entidades de maior atuação representativa no Rio Grande do Sul. A chapa única concorrente foi eleita com 97,53% de aprovação e ficará à frente do Sindicato pelos próximos quatro anos, em um processo marcado pela participação direta dos trabalhadores e trabalhadoras do setor calçadista.
Reeleito presidente, João Nadir Pires destacou que o resultado representa reconhecimento, responsabilidade e compromisso com a continuidade da luta sindical. “Uma aprovação deste tamanho mostra que os trabalhadores e trabalhadoras reconhecem o trabalho que vem sendo feito, mas também nos chama a seguir ainda mais presentes dentro das fábricas, ouvindo a categoria e defendendo seus direitos todos os dias”, salienta.
A nova diretoria terá 60% de renovação em sua composição e amplia a presença feminina nos espaços de decisão da entidade. O dado tem significado especial em Parobé, onde, segundo o Sindicato, as mulheres representam 54% da força de trabalho do setor calçadista.