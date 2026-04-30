Sindicato dos Sapateiros de Parobé reelege presidente por quatro anos

Os trabalhadores do setor calçadista de Parobé foram às urnas para eleger a nova composição da diretoria do Sindicato dos Sapateiros de Parobé, que se consolida como uma das entidades de maior atuação representativa no Rio Grande do Sul. A chapa única concorrente foi eleita com 97,53% de aprovaçã o e ficará à frente do Sindicato pelos próximos quatro anos, em um processo marcado pela participação direta dos trabalhadores e trabalhadoras do setor calçadista.

Reeleito presidente, João Nadir Pires destacou que o resultado representa reconhecimento, responsabilidade e compromisso com a continuidade da luta sindical. “Uma aprovação deste tamanho mostra que os trabalhadores e trabalhadoras reconhecem o trabalho que vem sendo feito, mas também nos chama a seguir ainda mais presentes dentro das fábricas, ouvindo a categoria e defendendo seus direitos todos os dias”, salienta.