Sarau Solar em Bagé recebe a intérprete Maria Luíza Benitez

O Sarau do Solar, com Maria Luiza Benitez acontece no dia 2 de maio, às 22 horas, no Centro Histórico Vila de Santa Thereza, em Bagé. O evento ocorreu durante o 17º Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Com mais de 50 anos de carreira dedicados à música latino-americana e cultural regional, Maria Luiza Benitez atua como intérprete de repertórios que valorizam temas como índios, natureza, terra, povos latino-americanos, identidade missioneira e sul-rio-grandense. Participou de espetáculos e projetos nos estados vizinhos (Argentina, Uruguai) e no RS, além de shows em capitais como Rio de Janeiro e Brasília.

O espetáculo “Canto aos Troncos Missioneiros" tem como objetivo prestar homenagem aos quatro grandes nomes que formaram a base do Movimento Nativista do Rio Grande do Sul: Noel Guarani, Jayme Caetano Braun, Cenair Maicá e Pedro Ortaça. Reconhecidos como verdadeiros esteios da cultura missioneira, estes artistas marcaram gerações ao valorizar a identidade regional, a integração latino-americana e a resistência cultural em tempos de mudanças políticas e sociais. A entrada é franca