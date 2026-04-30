Cavalgada da Fé marcará o início das romarias de Caravaggio de Canela

A Romaria em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio de Canela, que chega a sua 66ª edição, reúne fé, tradição e diferentes gerações em uma programação pensada para todos os públicos, da juventude à comunidade tradicionalista, fortalecendo laços que atravessam o tempo. O grande destaque deste ano é a retomada de um momento muito aguardado: com apoio do CTG Querência e da Associação Tradicionalista de Canela, a Cavalgada da Fé, volta a integrar a programação após alguns anos, resgatando uma das mais belas expressões de devoção da cultura gaúcha.

No dia 1º de maio, às 9h30, os cavalarianos partem da Igreja Matriz rumo ao Santuário, onde, às 11h30, acontece uma celebração tradicionalista. A expectativa é grande, e as entidades tradicionalistas de Canela já confirmam presença, reforçando o espírito coletivo e a força desta manifestação de fé.

Neste mês de maio, a programação é intensa. A Novena, que ocorre de 14 a 22 de maio na Cripta do Santuário, reunindo a comunidade em noites de oração, reflexão, profunda conexão espiritual e preparação para as romarias. Na sequência da programação, a Romaria dos Jovens e a Jornada Diocesana da Juventude acontece no dia 23 de maio, com concentração às 8h30 na Igreja Matriz, saída às 9h, rumo ao Santuário, e Missa campal às 11h45, reunindo a energia e a espiritualidade da juventude em um momento de conexão e protagonismo.

No dia 24 de maio, é a vez da Romaria Motorizada e de Ciclistas, que parte às 8h30 da Igreja Matriz e celebra Missa campal ao meio-dia, demonstrando que a fé também acompanha os novos tempos e diferentes formas de participação.

Já no dia 25 de maio, às 19h30, o Terço Luminoso percorre um trajeto simbólico da Cripta até o Monumento da Prece, proporcionando um momento de introspecção e beleza, marcado pela luz e pela oração.

Encerrando as romarias, em 26 de maio, dia de Nossa Senhora de Caravaggio, ocorre a tradicional Romaria a Pé com saída às 8h30 da Igreja Matriz, seguida de missa campal às 11h e celebração na Cripta às 15h, reafirmando a essência do peregrinar como gesto de fé e entrega.