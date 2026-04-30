Nova Pádua sedia abertura da colheita da noz-pecã no RS

A oitava Abertura Oficial da Colheita da Noz-Pecã vai acontecer no dia 8 de maio, na Comunidade Travessão Bonito, em Nova Pádua. O evento celebra o início da safra e vai reunir produtores, autoridades e a comunidade com o objetivo de valorizar o trabalho no campo, incentivar a economia local e destacar o trabalho dos pecanicultores.

A programação inicia às 9h30, com lançamento de livro e na sequência acontece um painel temático sobre a produção, manejo e mercado da noz-pecã. Também haverá espaço para expositores, onde empresas do segmento e da região apresentarão produtos, tecnologias e soluções ligadas à cultura.

A abertura oficial, organizada pelo Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan) e Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) , está prevista para às 11h. “A cerimônia será realizada em um pomar da região, onde os participantes acompanharão simbolicamente a colheita, com o tradicional chacoalhar das árvores e a queda dos frutos, que é um dos momentos mais aguardados da programação”, afirma o presidente do IBPecan, Claiton Wallauer.

"Nunca cheguei a imaginar que a gente poderia contribuir com um evento como esse, porque aqui é uma propriedade pequena, mas por outro lado, acho que vamos nos sair bem. E não é só o município, mas toda a comunidade local aqui do Travessão Bonito se mobilizou para ter o almoço e outros eventos", afirma o dono da propriedade que vai sediar a abertura da colheita, Arlindo Maróstica.

O chefe da Divisão Agropecuária do Departamento de Governança dos Sistemas Produtivos da Seapi, Paulo Lipp João, destaca que a Abertura da Colheita da Noz-Pecã é um momento de reconhecimento e homenagem ao trabalho dos produtores, dos técnicos e de todos os integrantes desta cadeia produtiva. "Especialmente neste ano que marca uma recuperação na produção e sinaliza otimismo para as próximas safras", ressalta.

De acordo com Wallauer, a safra atual representa uma virada para a cultura no estado. Após anos de frustrações provocadas por condições climáticas adversas, a expectativa é de que a colheita possa chegar a 7 mil toneladas, com volumes e qualidade adequados tanto para o mercado interno quanto para exportação.