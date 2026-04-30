Ernestina garante R$ 2,8 milhões para construção de moradias

O município de Ernestina conquistou R$ 2,8 milhões para a construção de 20 novas casas populares, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ampliando o acesso à moradia. O avanço do projeto cadastrado no Programa Novo PAC, do Ministério das Cidades ocorreu em abril, com o empenho do valor de R$ 280 mil. A confirmação do recurso já havia ocorrido no dia 8 de agosto de 2025, com a publicação de uma portaria do ministério.

A iniciativa representa uma conquista histórica para o município, que vem trabalhando de forma planejada para atender a demanda habitacional existente. Ao celebrar o novo investimento, o prefeito de Ernestina, Odir João Boehm, enfatizou o trabalho coletivo que possibilitou a conquista. “Esse será um investimento histórico, tornando realidade o sonho de 20 famílias ernestinenses. Agradecemos à nossa equipe técnica que desenvolveu o projeto, à equipe de Planejamento da administração municipal, ao setor de Engenharia e ao vice-prefeito Leonir, com quem trabalhamos juntos na busca deste recurso junto ao governo federal. Este será um avanço muito importante na área habitacional, levando mais dignidade e qualidade de vida para as famílias contempladas”, afirma o prefeito.