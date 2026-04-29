Cidade de Estação recebe etapa de rally durante o feriado

O Rally Estação, uma das mais tradicionais provas de rally de velocidade do Brasil, começa a receber na cidade de Estação, norte do RS, as equipes e competidores que vão participar da segunda etapa dos campeonatos Brasileiro e Gaúcho neste final de semana. O Parque de Assistência (boxes das equipes) estará aberto a partir desta quarta-feira (29) e, com isso, as primeiras equipes já devem chegar na cidade. A programação oficial começa na quinta (30), com o início do reconhecimento das especiais pelos competidores, treino final e largada promocional.

“Estamos trabalhando muito nas últimas semanas para termos um grande evento que vai marcar os 25 anos do Rally Estação. Um bom grid, especiais novas, programação começando na quinta, certamente teremos muitos atrativos ao público e projetamos mais de 30 carros no grid de largada”, destaca Eduardo Tonial, presidente do Automóvel Clube de Estação (ACE), promotor da corrida.

O epicentro do evento, com o Parque de Assistência, Largada Promocional e estrutura administrativa, se mantém junto a Estação Ferroviária da cidade de Estação, Norte do RS. Os trechos cronometrados vão integrar ainda os vizinhos municípios de Erebango e Sertão, e vários pontos serão novidades para competidores e público. O mapa com as localizações já esTá disponível nas redes sociais oficiais do Rally Estação.