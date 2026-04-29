Rio Grande confirma segundo caso autóctone de dengue em 2026

A Vigilância Epidemiológica de Rio Grande divulgou o Boletim de Monitoramento das Arboviroses referente à Semana Epidemiológica 16 de 2026. O levantamento confirma mais um caso de dengue autóctone no município — um homem, com mais de 60 anos, residente na localidade do Centro — elevando para dois o total de casos com transmissão local este ano.

No acumulado de 2026, Rio Grande contabiliza 40 notificações de dengue, sendo dois casos confirmados autóctones, um em investigação e 37 descartados. Não há registro de casos importados até o momento.

Em nível estadual, o Rio Grande do Sul soma 753 casos confirmados de dengue em 2026, conforme dados da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, que registra 16 casos na região.

O boletim também aponta a identificação de 480 focos do mosquito Aedes aegypti no município. Entre as localidades com maior número de focos estão o Centro (103), Distrito Industrial (64), Cidade Nova (50), Quinta (32) e Vila Maria (28). Também apresentam números relevantes Povo Novo (20), Aeroporto (19), São João/Recreio (18), Junção (18) e São Miguel (16), além de outras localidades com menor incidência distribuídas pelo município.

A Secretaria reforça que a principal forma de evitar a dengue é a prevenção, com a eliminação de água parada e o cuidado com possíveis criadouros do mosquito, destacando a importância da colaboração da população no enfrentamento à doença. Entre os principais sintomas apresentados nos casos confirmados de dengue estão febre, dor de cabeça (cefaleia), dores musculares (mialgia), náuseas, dor nas costas, vômitos e dor atrás dos olhos (dor retro-ocular).

Em caso de sintomas, a orientação da Secretaria de Município da Saúde é procurar atendimento na unidade de saúde de referência o mais breve possível, evitando a automedicação. É fundamental manter-se hidratado e observar sinais de alerta, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos ou tontura, que podem indicar agravamento do quadro e necessidade de atendimento imediato.