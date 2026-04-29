Abertas as inscrições para oficinas de bordado em Capão da Canoa

Estão abertas até o dia 12 de maio as inscrições para mais uma edição do projeto "A Arte de Bordar: Mãos que Transformam", que desta vez chega a Capão da Canoa, no Litoral Norte. Voltado a mulheres a partir de 16 anos, com prioridade aquelas que são atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e/ou sem vínculo empregatício, o projeto acontece no CRAS Santa Luzia, em Capão da Canoa e no CRAS Capão Novo, no Distrito de Capão Novo, oferecendo 100 vagas gratuitas para oficinas de bordado em pedrarias, com fornecimento de materiais e incentivo financeiro. As inscrições podem ser realizadas via formulário virtual.

As atividades formativas serão realizadas entre os dias 18 e 22 de maio, com turmas nos turnos da manhã (CRAS Capão Novo) e da tarde (CRAS Santa Luzia, em Capão da Canoa). Ao longo do processo, as participantes terão acesso a 40 horas de formação com conteúdos que vão além da técnica artesanal, incluindo palestras sobre empreendedorismo feminino, sustentabilidade, mercado de trabalho e produção de conteúdo, além de duas oficinas de sensibilização e desenvolvimento pessoal. O encerramento está previsto para o dia 23 de maio, na Casa de Cultura Érico Veríssimo, em Capão da Canoa, com uma exposição aberta ao público para apresentar as peças produzidas durante o curso.

Durante a formação, as participantes recebem kits completos com materiais para o desenvolvimento das peças, além de cartilhas de apoio para continuidade do aprendizado após o término das oficinas. Também está prevista a concessão de R$ 35 mil ao todo em bolsa-auxílio, como forma de incentivar a continuidade dos trabalhos após o encerramento do curso.