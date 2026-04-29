Campo Bom Summit divulga programação com palestrantes

A região recebe, nos dias 20 e 21 de maio, o Campo Bom Expo.Summit 2026, evento de inovação e empreendedorismo promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Bom, com a parceria da Universidade Feevale. A iniciativa acontece em dois espaços do município: Complexo CEI, cujo Teatro e Cinema receberão palestras e bate-papos, e a Rua Coberta, que contará com palco e estandes de exposição. A proposta é proporcionar um grande ambiente de troca de conhecimento, networking e apresentação de soluções inovadoras.



A Feevale, além de executora geral do evento, é responsável pelo eixo de Inovação e Tecnologia das palestras. A programação estará focada em conteúdos como empreendedorismo, inovação, comércio, ESG, comunicação, marketing, tecnologias, inteligência artificial e cases, que prometem apontar tendências e inspirar o público, além de fomentar negócios e fortalecer o ecossistema de inovação.



Entre os palestrantes já confirmados, estão nomes como Karina Rebelo, mentora de líderes e fundadora da Provoko, Angelita Luizetto Walter, criadora do movimento Verdes Hábitos, Jorge Audy, referência em ecossistemas de inovação, Mariana Olivo, empresária e influenciadora, e Andressa Aldrighi, CEO da Freelafy, por exemplo. A expectativa é que o Campo Bom Expo.Summit 2026 conte com cerca de 60 palestrantes, mais de 30 empresas e cerca de 2000 participantes nas diferentes atividades.

As inscrições para o Campo Bom Expo.Summit 2026 são gratuitas. A programação completa do evento será divulgada em breve.