Os desafios e estratégias para a Região Metropolitana

A nova gestão da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) marca o início de um ciclo de desafios econômicos, enfrentamentos climáticos e sociais de grande impacto. Com minha posse como presidente da associação, e de Felipe Costella, prefeito de Esteio, à frente do Consórcio Granpal, a região se empenha em enfrentar questões estruturais que afetam diretamente 3,8 milhões de habitantes e cerca de 40% do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul.

Assumir a Granpal não me afasta de Alvorada, ao contrário, fortalece nossa capacidade de buscar soluções. Ao lado dos demais prefeitos, ampliamos o diálogo e as possibilidades de resposta para desafios locais que também são regionais. Somos parte de uma mesma engrenagem, quando uma cidade avança, toda a região cresce. Um exemplo é a revitalização da Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Alvorada, caminho humanitário na enchente de 2024 e que, agora, terá fluxo e segurança qualificados, beneficiando milhares de pessoas.

Entre as prioridades da nossa gestão, está o enfrentamento dos gargalos no transporte público. É fundamental melhorar a integração regional, com um sistema metropolitano mais eficiente, capaz de reduzir custos e o tempo de deslocamento. Não há razão, por exemplo, que um ônibus se desloque de Novo Hamburgo a Porto Alegre sem poder receber passageiros ao longo do trajeto.

A pauta ambiental ganha destaque diante da intensificação de eventos climáticos extremos, como os provocados pelo fenômeno El Niño, que têm causado prejuízos bilionários e tem previsão de impactar o estado neste ano. Neste contexto, priorizamos políticas de prevenção a enchentes e soluções inovadoras para a destinação de resíduos sólidos, promovendo sustentabilidade e cooperação tecnológica entre os municípios.

Além disso, o fortalecimento da saúde pública, com a alocação adequada de recursos, é primordial. O contexto de fragilidade na saúde pública, agravado por crises recentes como pandemia, secas e enchentes, demanda diálogo com as esferas estadual e federal para garantir serviços de média e alta complexidade.

A gestão da Granpal enfrenta o desafio de alinhar interesse público, sustentabilidade econômica e prioridades sociais. A associação se consolida como espaço de articulação política e operacional, tratando mobilidade, saúde, economia e meio ambiente de forma integrada. O compromisso com soluções coletivas, inovação e planejamento estratégico é considerado essencial para o desenvolvimento sustentável da região metropolitana.

Nosso propósito é de que a colaboração entre prefeitos e a participação ativa da comunidade fortaleçam a governança regional, promovendo respostas coordenadas às crises e a construção de políticas públicas eficientes e inclusivas. Dessa forma, a Granpal se torna referência em administração metropolitana moderna e resiliente, capaz de transformar desafios em oportunidades para a região.