Unidade móvel do Tudo Fácil fará atendimento em bairros de Eldorado do Sul

A Unidade Móvel do Tudo Fácil iniciou, na segunda-feira (27), atendimento em Eldorado do Sul. A ação do governo do Estado, leva serviços públicos ao município até 15 de maio, com passagens por três bairros.

Até 30 de abril, a unidade estará no bairro Sans Souci, na rua Milton Guimarães, 130, ao lado da UBS Progresso. Entre 4 e 8 de maio, o atendimento ocorrerá no bairro Parque Eldorado, na avenida João Ricardo Juliano, em frente à subprefeitura. De 11 a 15 de maio, os serviços serão oferecidos no na avenida Emancipação, 255, em frente à Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Profissional. O funcionamento será das 9h30 às 12h e das 13h às 18h.