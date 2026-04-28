Concurso de vinhos e espumantes em Caxias do Sul terá nova categoria

O comitê organizador do concurso dos Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes de Caxias do Sul intensifica os preparativos para a edição 2026, a 29ª consecutiva desde 1998. Nesta semana prossegue a entrega de convites para as vinícolas se inscreverem. A novidade deste ano é a criação da categoria Espumante Zero Álcool, seguindo uma tendência do mercado. O concurso é promovido pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA), Rede de Vinícolas de Caxias do Sul (Revinsul) e Comitê Organizador composto por representantes de cantinas.

A exemplo de anos anteriores, o regulamento manteve os incentivos para a inscrição das amostras por parte das vinícolas. A partir de quatro amostras inscritas, uma é isenta de taxa de inscrição. E o número de amostras inscritas dá direito a ingressos proporcionais para o jantar de premiação, que será realizado em setembro. Em 2025, as cantinas inscreveram 385 amostras.

Estão sendo convidadas as cerca de 60 vinícolas caxienses que produzem vinho de forma ativa, segundo o Ministério da Agricultura (MAPA). Depois, os técnicos da prefeitura farão a coleta das amostras nas cantinas participantes. Em julho, um time de especialistas vai avaliar cada uma delas durante a análise sensorial dos vinhos, sucos e espumantes inscritos.

Os organizadores apostam na qualidade crescente dos produtos, que vem se consolidando ano após ano. “O concurso é uma excelente oportunidade para as vinícolas terem seus produtos avaliados por profissionais reconhecidos, que apontam oportunidades de melhoria, assim como enobrecem as bebidas dignas de premiação”, destaca o presidente da Revinsul, Fernando Milani. “Quanto à criação da nova Categoria Espumante Zero Álcool, estamos indo ao encontro de uma demanda dos consumidores que está crescendo ano após ano”, acrescenta. Além disto, a partir de 2026 espumantes brancos e rosados passam a ter categorias separadas e não competem mais juntos como era antes.

Outra novidade é a instituição do Troféu Vindima de Ouro, sucessor do “La Traversata - 150 Anni”, que ano passado homenageou os 150 Anos da Imigração Italiana. A premiação será entregue à amostra de maior pontuação entre os produtos engarrafados. Prossegue pelo quinto ano consecutivo o Troféu Pipa Destaque, para a amostra de vinho a granel com pontuação igual ou maior que 89 pontos, que corresponder ao lote com maior volume em litros. Também haverá as tradicionais premiações Grande Ouro, Ouro, Prata e Bronze. O lançamento do concurso será realizado no dia 18 de junho, às 18h, na Vinícola Santini.