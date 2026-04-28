Mini Mundo de Gramado lança programa de empreendedorismo

O Mini Mundo de Gramado lançou o programa Mini Empreendedores, uma iniciativa gratuita voltada a crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, com o propósito de estimular a visão empreendedora desde cedo e incentivar o protagonismo na construção do próprio futuro. Com o slogan “Despertando líderes para o futuro”, o programa foi idealizado para ajudar os alunos a compreender, de forma prática e inspiradora, o que significa empreender: assumir responsabilidades, fazer escolhas conscientes, desenvolver autonomia, criatividade, visão de oportunidades e capacidade de transformar desafios em soluções.

Mais do que falar sobre negócios, o Mini Empreendedores nasce com um propósito maior: formar crianças e adolescentes mais preparados para a vida, mais seguros de suas escolhas e mais conscientes do seu papel na sociedade. A proposta é contribuir para a construção de um mundo melhor, tendo a educação como pilar de transformação. O programa é gratuito.

Nesta primeira edição, o programa atenderá estudantes divididos em duas turmas. Para alunos do 3º ao 5º ano, serão oferecidas oficinas mensais de educação financeira, com abordagem lúdica e prática. Já os estudantes do 6º ao 9º ano participarão de aulas semanais, de abril a agosto, sempre às terças-feiras, no Mini Mundo.

Para enriquecer a jornada de aprendizagem, o Mini Mundo convidou parceiros especializados. A educadora financeira Keli Pavi, com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, será responsável pelas oficinas destinadas às crianças do 3º ao 5º ano. Por meio de atividades leves e didáticas, ela vai trabalhar conceitos como poupar, gastar com consciência e compartilhar recursos,

Já os estudantes do 6º ao 9º ano contarão com aulas semanais conduzidas pela unidade local da Escola Mister Wiz. A proposta inclui temas como mentalidade de abundância, visão global, execução prática, liderança, oratória e desenvolvimento sócio emocional - competências essenciais para a formação de jovens mais preparados para o presente e para o futuro.