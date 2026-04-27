Caçapava do Sul recebe a Festa Nacional do Azeite de Oliva

Durante os dias 1º, 2 e 3 de maio, Caçapava do Sul sedia a quarta edição da Festa Nacional do Azeite de Oliva. Reconhecido pela qualidade do azeite extravirgem produzido na região, o município consolida-se como um dos principais polos de cultivo de oliveiras no Rio Grande do Sul.



A festa serve como vitrine de uma cadeia produtiva em expansão. Caçapava do Sul, um dos municípios com maior área plantada de oliveiras no Estado, destaca-se nos cenários nacional e internacional pela excelência de seus azeites. Favorecida por solo e clima ideais, a produção local é voltada a variedades de alta qualidade, como Arbequina, Arbosana e Koroneiki, e já acumula premiações internacionais que atestam o alto padrão e a competitividade do produto gaúcho.

• LEIA TAMBÉM: RS deve produzir 800 mil litros de azeite na safra 2025/2026



A programação acontece no Largo Farroupilha, reunindo a Vila do Artesanato, o Pavilhão Cultura Interativa e o Deck Gastronômico, com praça de alimentação, oficinas culinárias e pratos típicos como carreteiro e churrasco campeiro. Em todos os pratos e cardápios, o azeite de oliva assume o protagonismo. Haverá também, o Jantar do Cordeiro, promovido pelo Rotary Sentinela. O evento ainda conta com apresentações de artistas locais, grupos culturais, teatro de bonecos e shows gratuitos com atrações como Sandro e Cícero, Rock de Galpão e César Oliveira e Rogério Melo.



Para um dos organizadores, Ignacio Lemos, a festa simboliza o fortalecimento de toda a cadeia produtiva. “Idealizamos a Festa Nacional do Azeite de Oliva como um espaço de valorização da nossa produção, mas também de conexão e inovação. É um evento que reúne cultura, gastronomia, turismo, além de novidades e tendências de mercado, mostrando o potencial da nossa região e proporcionando uma experiência única para quem nos visita”, destacou.

