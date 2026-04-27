CSG anuncia aumento no valor do pedágio em seis praças do RS

As tarifas de pedágio das rodovias administradas pela CSG vão sofrer reajuste a partir da meia-noite de quarta-feira (29). O reajuste anual previsto em contrato foi validado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), em reunião realizada nesta segunda-feira (27).

Para a categoria de carros, os ajustes variam de entre R$ 0,10 e R$ 0,30, a depender do pórtico. O maior aumento é em São Sebastião do Caí (ERS-122), em que o valor passa de R$ 13 para R$ 13,30. Em Antônio Prado (ERS-122), a tarifa sobre de R$ 9,10 para R$ 9,20. Já nas praças de Ipê (ERS-122), Capela de Santana (ERS-240) Farroupilha (ERS-122) e Carlos Barbosa (ERS-446), o reajuste é de R$ 0,20 na tarifa.

As novas tarifas passam a vigorar a partir da 0h do dia 29 de abril (quarta-feira), nos seis pórticos de cobrança automática localizados nas rodovias administradas pela concessionária, na Serra Gaúcha e no Vale do Caí. A definição dos valores segue as regras estabelecidas em contrato de concessão, com fiscalização e homologação da Agergs.

CONFIRA O NOVO VALOR DOS PEDÁGIOS:

* São Sebastião do Caí (ERS-122, km 4,6): de R$ 13,00 para R$ 13,30

* Antônio Prado (ERS-122, km 108,3): de R$ 9,10 para R$ 9,20

* Ipê (ERS-122, km 151,9): de R$ 9,10 para R$ 9,30

* Capela de Santana (ERS-240, km 30,1): de R$ 9,50 para R$ 9,70

* Farroupilha (ERS-122, km 45,5): de R$ 11,30 para R$ 11,50

* Carlos Barbosa (ERS-446, km 6,5): de R$ 10,40 para R$ 10,60