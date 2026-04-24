Codeca apresenta nova roteirização de coleta orgânica em Caxias do Sul

A Frente Parlamentar de Acompanhamento, Avaliação e Debate da Codeca promoveu uma reunião pública, com o intuito de detalhar as alterações que serão aplicadas no modelo de coleta orgânica em Caxias do Sul. O evento contou com a participação de diretores da empresa, de vereadores, do Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza e Conservação (Sindilimp) e do Sindicato dos Rodoviários de Caxias do Sul e Região.

Presidida pelo vereador Lucas Caregnato, a reunião esclareceu os principais questionamentos da comunidade e dos parlamentares no que diz respeito à operacionalização do sistema. Uma das principais mudanças que serão adotadas é a harmonização da média dos pesos de resíduos orgânicos recolhidos nas diferentes regiões da cidade. Outro ponto é a implementação de um equilíbrio mais adequado do tempo de execução da coleta entre os setores, visto que, no sistema atual, a divisão desses períodos é bastante divergente entre as equipes - mesmo que recebam a mesma remuneração em alguns casos.

Com a entrada em operação do novo sistema, o objetivo é otimizar a logística de atendimento em todo o município, o que vai permitir que o recolhimento seja efetuado com maior eficiência. Além disso, mais um critério que será aplicado é a proximidade entre os setores da mesma região, o que vai garantir uma maior precisão logística para a coleta dos resíduos. Outras alterações operacionais ainda abrangem a inclusão de mais um caminhão nos turnos da manhã e noite, além da contratação de duas equipes adicionais para cada turno.

A partir do momento em que as mudanças entrarem em vigor, a estimativa é que ocorra uma redução de cerca de 28 quilômetros por cronograma de coleta, o que vai possibilitar mais economia em combustível e outros recursos. Segundo a diretora operacional da Codeca, Natália Dupont, as mudanças irão garantir um incremento na receita da companhia para o ano que vem. Ela destaca que todas as regiões da cidade vão contar com três coletas semanais.

A previsão é que o novo sistema de roteirização entre em vigor a partir do segundo semestre deste ano. A Codeca deve lançar uma campanha de divulgação nas comunidades com cerca de um mês de antecedência, junto a escolas e associações de moradores para orientar a população. Conforme os valores-base para imóveis até 500m², a estimativa é que o valor médio da tarifa passe de R$ 192,44 por ano para R$ 288,67 por ano.