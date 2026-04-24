Badesul recebe homenagem por apoio à indústria de Flores da Cunha

O apoio do Badesul, vinculado ao governo do Rio Grande do Sul por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), ao empreendedorismo gaúcho foi destacado em ato nesta quinta-feira (23), em Flores da Cunha. A Forbal Automotive instalou, em sua sede no município, uma placa de reconhecimento à agência de fomento. A empresa, que produz peças e componentes para a indústria de implementos rodoviários, agrícola, automotiva e de máquinas em geral, recebeu financiamento de R$ 4,4 milhões. O valor viabilizou melhorias nos processos produtivos e a contratação de cinco funcionários.



O presidente do Badesul, Robson Ferreira, destacou que a iniciativa reforça o papel da agência de fomento no desenvolvimento das empresas gaúchas. “O nosso propósito é apoiar quem movimenta a economia e gera resultados para o Estado. Com esse investimento do Badesul, a indústria ampliou em 30% a produtividade e passou a operar 24 horas por dia, sete dias por semana, gerando mais renda e empregos”, afirmou.

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Solicitado em junho de 2024 pela linha Badesul POE + Renova RS, o crédito foi aplicado na adoção de um novo sistema de corte a laser com uso de ar comprimido, substituindo o corte com emprego de oxigênio e nitrogênio. A mudança, combinada a um software de programação, aumentou o aproveitamento das chapas e reduziu custos em cerca de 20%, além de eliminar a necessidade de terceirização desse tipo de serviço. Também foram automatizados processos auxiliares, com a instalação de pontes rolantes e sistemas de abastecimento automatizados. Solicitado em junho de 2024 pela linha, o crédito foi aplicado na adoção de um novo sistema decom uso de, substituindo o corte com emprego de. A mudança, combinada a um software de programação, aumentou odas chapas e reduziu custos em cerca de, além de eliminar a necessidade dedesse tipo de serviço. Também foram automatizados processos, com a instalação de pontes rolantes e sistemas de