Com quatro dias de duração, bazar solidário inicia em Pelotas

Um evento com itens exclusivos e o propósito de transformar a saúde pública mobilizam a Galeria Satte Alam, em Pelotas, a partir das 9h30 desta segunda-feira (27). O Bazar Solidário do Grupo de Apoio da Beneficência Portuguesa abre suas portas com um ato oficial que reúne lideranças locais, marcando o início de quatro dias de arrecadação.

O espaço disponibilizará cerca de 500 itens selecionados, unindo peças provenientes do espólio de dois imóveis e doações da comunidade pelotense. O público encontrará setores organizados para facilitar o "garimpo", como acervo e decoração, casa e tecnologia e moda, além de uma área com promoções. Segundo a organização, a maioria dos itens terá valores de venda fixados a partir de 50% abaixo do preço original de mercado. Como se trata de uma edição especial com peças únicas, as vendas ocorrerão somente enquanto durarem os estoques .

O acesso será organizado conforme a capacidade da loja. Toda a renda obtida será revertida para a reforma do quarto 192 da enfermaria Nossa Senhora Aparecida , setor que atende pacientes do SUS e não recebe melhorias estruturais há mais de 15 anos. A obra trará mais dignidade e conforto para usuários de Pelotas e de toda a Zona Sul do Estado.