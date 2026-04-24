Caxias do Sul recebe encontro do setor pet no fim de semana

A segunda edição do Pet Serra Summit será realizada nos dias 25 e 26 de abril, em Caxias do Sul, e deve reunir cerca de 15 mil visitantes. Com uma estrutura ampliada e mais preparada para receber o público, a edição aposta no fortalecimento de negócios, inovação e conexões entre empreendedores.

O evento ocorrerá das 10h às 19h, no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva, com entrada gratuita. A feira conta com a participação de 300 marcas e 90 expositores, representando diferentes segmentos do mercado pet, um dos mais dinâmicos da economia brasileira. Atualmente, o setor ocupa a segunda posição no varejo nacional, atrás apenas do segmento de beleza, o que evidencia seu potencial de crescimento e relevância econômica.

Neste ano, um dos destaques é a presença do espaço Sebrae, que reunirá 15 empresas apoiadas pela instituição, além da integração com o ecossistema de inovação local, com a participação do Bah, iniciativa de Caxias do Sul voltada ao empreendedorismo e à conexão entre negócios.