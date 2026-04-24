Dom Pedrito recebe até esta sexta-feira festival voltado à cozinha campeira

A cidade de Dom Pedrito promove até esta sexta-feira (24) uma programação especial para celebrar o Dia do Chimarrão, reunindo tradição, gastronomia e cultura no Festival da Cozinha Campeira. O evento ocorre na Praça General Osório, com atividades das 8h às 20h, e tem promoção da Prefeitura de Dom Pedrito

Com foco na valorização das raízes culturais do Rio Grande do Sul, a programação inclui mateadas culturais, oficinas, apresentações musicais, feiras e experiências gastronômicas típicas. Um dos destaques é o tradicional Café de Cambona, símbolo da hospitalidade campeira, além da Escola do Chimarrão, que promove conhecimento e preservação de um dos maiores ícones da identidade gaúcha.

Durante os dois dias, o público poderá participar de atividades educativas, como oficinas pedagógicas conduzidas por alunos e professores da Unipampa, além de visitar feiras de artesanato com produtos locais e espaços de comercialização da agricultura familiar.

Nesta sexta-feira, na programação do evento, ocorre a abertura oficial do Festival da Cozinha Campeira, com degustação de pratos típicos gaúchos, apresentações culturais e shows musicais, incluindo artistas regionais do Rio Grande do Sul. O evento ainda conta com almoço campeiro, café da tarde com pão e churrasco e participação de projetos culturais como a Fábrica de Gaiteiros.