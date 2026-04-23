Máquinas trabalham no desassoreamento de áreas atingidas pelas enchentes de 2023 e 2024 em Arroio do Meio

A remoção de sedimentos do Arroio Bicudo, no Distrito de Palmas, é percebida pelos moradores como uma medida de prevenção essencial para o futuro em Arroio do Meio. Os trabalhos são realizados para que, no futuro, a região seja menos impactada por questões relacionadas às enchentes.

O desassoreamento do arroio teve início na primeira quinzena de abril e segue ao longo do mês com o objetivo de melhorar o escoamento da água e reduzir riscos de alagamentos, beneficiando diretamente as famílias da comunidade.

A ação foi viabilizada por meio de articulação da prefeitura junto ao governo do Estado. O serviço consiste na retirada de sedimentos e materiais acumulados no leito do arroio após os eventos climáticos de 2023 e 2024, ampliando a capacidade de vazão e contribuindo para maior segurança das residências e acessos próximos.

O prefeito Sidnei Eckert esteve no local e destacou que a remoção do material no leito do arroio foi uma demanda apresentada pelos moradores em reunião comunitária no ano passado. A pauta vinha sendo tratada semanalmente junto ao governo do Estado, em Porto Alegre. Ele agradeceu à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) e ao governo do Estado pela cedência das máquinas para o trabalho, coordenado pelo secretário adjunto do Planejamento Urbano, Rodrigo Valentin, que acompanhou a visita, e pelo subprefeito de Palmas, Serginho Wilsmann.

Segundo o prefeito, a intervenção traz mais tranquilidade para a comunidade. “É um momento de alegria para as famílias que aguardavam o desassoreamento do arroio. Ainda vamos tentar buscar recursos para que o desassoreamento avance até o rio Taquari, já que nesta etapa foi até um pouco abaixo da ponte do Thomé”, afirmou.