Hospital de Ijuí inicia campanha para arrecadar fundos

O Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) iniciou a campanha de arrecadação para a construção do Hospital da Criança Maurício de Sousa, com o slogan “Nenhuma criança merece esperar por tratamento”. As doações podem ser feitas a partir de R$ 10, por meio da chave Pix ( pixdoacao@hci.org.br) .

O projeto prevê a criação de uma estrutura completa de atendimento pediátrico, com ambulatório multiprofissional, área de infusão para tratamentos como quimioterapia, cerca de 25 leitos de internação, UTI pediátrica com 10 leitos e espaços voltados ao acolhimento das famílias. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 36 milhões e deve transformar o atendimento pediátrico no interior do Estado.