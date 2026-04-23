Hospital de Ijuí inicia campanha para arrecadar fundos

O Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) iniciou a campanha de arrecadação para a construção do Hospital da Criança Maurício de Sousa, com o slogan “Nenhuma criança merece esperar por tratamento”. As doações podem ser feitas a partir de R$ 10, por meio da chave Pix (pixdoacao@hci.org.br).
O projeto prevê a criação de uma estrutura completa de atendimento pediátrico, com ambulatório multiprofissional, área de infusão para tratamentos como quimioterapia, cerca de 25 leitos de internação, UTI pediátrica com 10 leitos e espaços voltados ao acolhimento das famílias. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 36 milhões e deve transformar o atendimento pediátrico no interior do Estado.
O HCI é referência para cerca de 3,6 milhões de habitantes em mais de 283 municípios, abrangendo aproximadamente 57% do território gaúcho. Integrado ao SUS, responde por mais de 90% dos atendimentos, assegurando acesso à média e à alta complexidade próximo de onde as pessoas vivem. Para garantir transparência, o hospital disponibilizará nos próximos dias, em seu site (hci.org.br/
hospitaldacrianca/), uma aba com atualização em tempo real dos valores arrecadados.