Santa Cruz do Sul sedia encontro com o objetivo de debater o setor do tabaco

O futuro da cadeia produtiva do tabaco será tema de um evento em Santa Cruz do Sul. Nesta quinta-feira (23), ocorre o seminário regional que abre o ciclo de mobilização promovido pela Federação Interestadual dos Trabalhadores nas Indústrias do Tabaco (Fentitabaco) em parceria com a Associação dos Municípios Produtores de Tabaco (Amprotabaco). Mais do que um encontro técnico, a proposta é estabelecer um espaço efetivo de escuta e construção coletiva, com participação da comunidade e foco na base produtiva. A atividade inicia a partir das 8h30, na Câmara de Vereadores.

A estrutura do seminário foi desenhada para ir além das exposições e avançar na construção de um debate real. Após a apresentação técnica sobre saúde do trabalhador, conduzida pelas especialistas Mônica Gorgulho e Silvia Cazenave, o encontro se concentra em um painel que reúne representantes de diferentes setores diretamente impactados pela cadeia produtiva. Universidade, setor produtivo, indústria, representação política e entidades organizadas serão provocados a responder, de forma objetiva, como avançar na proteção à saúde, na garantia de emprego e na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável que não desconsidere o trabalhador.

O presidente da Fentitabaco, Rangel Marcon, destaca que o diferencial da iniciativa está justamente na forma como o diálogo será conduzido. “Estamos propondo um debate estruturado, com foco no resultado. Não é apenas ouvir, mas construir caminhos a partir da realidade de quem está na base dessa cadeia”, afirma. Segundo Marcon, a presença da comunidade é fundamental para dar legitimidade ao processo. Ele reforça que a participação amplia a qualidade das discussões. “Esse é um espaço aberto, que precisa ser ocupado por quem vive esse contexto no dia a dia”, complementa.

A mobilização integra uma agenda regional que percorrerá ainda os estados de Santa Catarina e Paraná, com o objetivo de consolidar um documento-base que será levado ao debate nacional. A construção desse conteúdo contará com a participação de entidades estratégicas para o setor. A expectativa é reunir trabalhadores, lideranças, gestores e especialistas.