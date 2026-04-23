Criação da Rota dos Açores reúne municípios do Vale do Taquari

Representantes de Taquari e lideranças regionais participaram de uma reunião da Rota dos Açores, que ocorreu na cidade. O encontro ocorreu no Centro Administrativo e teve como objetivo alinhar estratégias, fortalecer a cooperação entre os municípios envolvidos e dar continuidade à estruturação do projeto turístico no Vale do Taquari.

A proposta da Rota dos Açores vem sendo construída de forma integrada entre cidades da região, como Bom Retiro do Sul, Tabaí, Paverama, Fazenda Vilanova e o próprio município de Taquari. A iniciativa busca valorizar a herança açoriana e portuguesa, transformando patrimônios históricos e culturais em atrativos organizados em um roteiro turístico regional.

O prefeito André Brito destacou a relevância do projeto para o desenvolvimento da região. Em sua fala, ressaltou que a Rota dos Açores representa uma oportunidade de integração entre os municípios, geração de renda e fortalecimento da identidade cultural local.

Ao longo da reunião, representantes de cada município apresentaram seus atrativos turísticos, com o objetivo de consolidar uma estratégia conjunta para a implementação da rota. A coordenadora de Cultura, Sabrina Pereira de Freitas, e o supervisor do Turismo, Márcio Rodrigues, apresentaram os pontos de Taquari que tratam da colonização açoriana.

O foco está na padronização de ações, no fortalecimento institucional e na definição de prioridades. A articulação entre os municípios é considerada fundamental para que o projeto avance de forma estruturada e sustentável. Outro ponto debatido foi a criação de uma central de atendimento ao turista, a ser instalada em um ponto estratégico da região, com o objetivo de servir como porta de entrada para visitantes e apoiar a divulgação dos roteiros.