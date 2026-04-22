Prefeito e grevistas negociam demandas da Educação em Canoas

O prefeito de Canoas, Airton Souza, participou na manhã desta quarta-feira (22) de uma reunião com profissionais da educação em greve, concentrados na Praça da Emancipação, em frente ao Paço Municipal. No primeiro dia de paralisação da rede municipal, o chefe do Executivo foi até o local para dialogar com os manifestantes e, em seguida, recebeu representantes do Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan) para uma reunião formal.

O encontro ocorre em meio a uma série de reivindicações apresentadas pela categoria, que incluem reposição salarial ainda na folha de abril, cumprimento do piso nacional do magistério, aumento real de 10% nos vencimentos e revisão dos planos de carreira. A mobilização também cobra melhorias nas condições de trabalho, como reforço de profissionais nas escolas, ampliação de monitores para inclusão, presença de porteiros e segurança nas unidades e criação de um grupo permanente de negociação.

De acordo com a prefeitura, por meio de sua assessoria de imprensa, a gestão já implementou medidas voltadas à valorização dos profissionais e ao fortalecimento da rede municipal de ensino. Entre as ações destacadas estão a contratação de 500 monitores de inclusão — com parte deles iniciando as atividades ainda neste mês —, a realização de concurso público, a manutenção do vale-alimentação e do auxílio-transporte, além da retomada das eleições para diretores escolares.

A administração municipal também aponta a criação do cargo de vice-diretor em escolas que não contavam com a função, a correção de descontos aplicados a aposentados e investimentos em tecnologia e infraestrutura nas unidades de ensino. As iniciativas, segundo o Executivo, fazem parte de um conjunto de medidas para qualificar o atendimento educacional e atender demandas históricas da categoria.

Outros pontos da pauta protocolada pelo Sinprocan em 16 de abril são a regularização de pagamentos atrasados, a garantia de que os dias paralisados não resultem em descontos salariais e a ampliação do vale-alimentação para servidores que residem em outros municípios.

Uma nova assembleia da categoria está marcada para quinta-feira (23), às 14h, novamente na Praça da Emancipação. O encontro deve avaliar os encaminhamentos da negociação com o Executivo e definir os próximos passos do movimento. Enquanto isso, a prefeitura afirma manter a disposição para o diálogo na tentativa de encerrar a paralisação e normalizar o calendário escolar.