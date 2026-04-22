Aula inaugural marca primeiros passos da revisão do Plano Diretor de Canoas

O planejamento do futuro de Canoas avançou com a aula inaugural da revisão do Plano Diretor Urbano e Ambiental (PDUA), ocorrida na semana passada. O encontro reuniu especialistas, gestores e comunidade, dando início a um processo coletivo que vai orientar o desenvolvimento da cidade nos próximos anos.

Durante o evento, foi destacado o papel do Plano Diretor como instrumento que define como a cidade cresce, alinhando qualidade de vida, desenvolvimento urbano e preparação para desafios como mobilidade e eventos climáticos.

A metodologia participativa foi apresentada, prevendo oficinas, mesas temáticas e audiências públicas ao longo de 2026. Também foram definidos três eixos principais: resiliência e sustentabilidade, desenvolvimento e inovação, e pessoas e cuidado. O cronograma inclui diagnóstico do território, construção de propostas com a população e elaboração da nova lei, que será encaminhada para análise.